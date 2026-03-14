Udinese, Padelli: "La sfida alla Juve significa derby. Futuro? Devo ancora parlare con il club"

Il portiere dell'Udinese Daniele Padelli, intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport ha parlato del match di questa sera contro la Juventus;: "La Juve è una grande squadra, con profili top: dovremo essere perfetti per portare a casa punti. Ma ci stiamo preparando bene, a dire la verità anche con una discreta serenità. Merito della nostra classifica, di quello che abbiamo fatto fin qui. Personalmente, per il mio passato, la Juve significa derby. Viene un po’ fuori il Daniele tifoso…".

In panchina nei bianconeri c'è Spalletti, avuto ai tempi dell'Inter: "Con il mister ci siamo scoperti a vicenda nelle settimane successive. Parlavamo molto. Ricordo una sera in ritiro prima di una partita: Berni, Ranocchia ed io eravamo nella lounge dell’hotel, lui è arrivato, ci ha visti e si è fermato con noi a chiacchierare del più e del meno. Di come ci trovassimo a Milano, delle nostre case, della sua meravigliosa tenuta a Montaione. È una persona piacevole, generosa. A livello pratico è esigente come pochi".

Infine una battuta sul futuro: "Devo ancora parlare con la società: insieme valuteremo se ci sarà la possibilità di continuare insieme per un altro anno, a me non spiacerebbe. Nel frattempo, mi sto preparando per il post-carriera. Ho fatto diversi corsi: allenatore dei portieri, Uefa B, e ora sto seguendo quello da direttore sportivo. Vedremo, insomma, ma mi piacerebbe comunque restare nel mondo del calcio".