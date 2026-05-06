Udinese, Padelli: "Vorrei continuare, ne stiamo parlando. Zaniolo? Il club ha fatto ancora centro"

Daniele Padelli, portiere dell'Udinese, ha parlato del finale di stagione della squadra e non solo durante una intervista concessa a Espansione Tv, durante il formato "Il Barbiere": "Abbiamo tre partite importanti davanti, non vogliamo ripete la brutta chiusura dell'anno passato. Abbiamo perso giocatori importanti in estate, li abbiamo sostituiti bene e creato qualcosa di solido, che ci ha permesso di vincere due volte a San Siro, cercando di proporre il nostro gioco. Questo ci fa ben sperare per il futuro, sono certo che ci siano basi solide".

Su Zaniolo e il suo futuro: "Mi farebbe davvero piacere potesse rimanere, credo sia maturato tanto e abbia trovato un ambiente perfetto per lui, con poche pressioni e credo abbia ancora tanto da far vedere. E' un giocatore sia tecnico che fisico, qui lui può veramente riuscire a ritagliarsi uno spazio importante nel calcio mondiale. E' cresciuto tanto dal punto di vista mentale, l'Udinese ha pescato ancora una volta bene".

Sul futuro: "Mi farebbe piacere continuare, vedo la fine avvicinarsi sempre di più ma la voglia di far bene e divertirmi rimane, anche con qualche acciacco in più, la mattina in particolare. Ne stiamo parlando con la famiglia Pozzo, c'è un rapporto di tale stima tra di noi che fare una chiacchierata non può essere un problema".