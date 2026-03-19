Pagliuca ricorda l'approdo all'Inter: "Raccolsi l'eredità di Zenga e migliorai ancora"

Gianluca Pagliuca torna a parlare dell’Inter e lo fa ripercorrendo il suo passato in nerazzurro e commentando anche le possibili scelte per il futuro della porta. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere ha ricordato il momento del suo arrivo a Milano dopo l’esperienza alla Sampdoria e la finale del Mondiale del 1994.

“Avevo appena giocato la finale del Mondiale negli Stati Uniti e dovevo raccogliere l’eredità di Walter Zenga, che all’Inter era un idolo. Scelsi questo club per mettermi alla prova e migliorarmi ancora. Era una nuova avventura che mi affascinava e fui accolto molto bene, nonostante non fosse semplice prendere il posto di Walterone”.