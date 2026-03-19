Pagliuca ricorda l'approdo all'Inter: "Raccolsi l'eredità di Zenga e migliorai ancora"
TUTTO mercato WEB
Gianluca Pagliuca torna a parlare dell’Inter e lo fa ripercorrendo il suo passato in nerazzurro e commentando anche le possibili scelte per il futuro della porta. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere ha ricordato il momento del suo arrivo a Milano dopo l’esperienza alla Sampdoria e la finale del Mondiale del 1994.
“Avevo appena giocato la finale del Mondiale negli Stati Uniti e dovevo raccogliere l’eredità di Walter Zenga, che all’Inter era un idolo. Scelsi questo club per mettermi alla prova e migliorarmi ancora. Era una nuova avventura che mi affascinava e fui accolto molto bene, nonostante non fosse semplice prendere il posto di Walterone”.
Altre notizie Serie A
Consiglio Federale, via libera a 6,5 milioni di euro di fondi per giovani, femminile e attività paralimpica
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Milan-Leao, giusto dirsi addio. il portoghese non è più un giovane, il salto di qualità non arriverà. Arbitri: è sempre caos. Passato quasi inosservato il clamoroso errore del VAR in Como-Roma
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Consiglio Federale, via libera a 6,5 milioni di euro di fondi per giovani, femminile e attività paralimpica
Serie B
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 31ª giornata: comanda Alvini, debutto pessimo per Cole
Serie C
Pronostici
Calcio femminile