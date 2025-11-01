TMW Panchina Genoa, avanzano Vanoli e D'Aversa. Il punto sui possibili nomi per il post Vieira

Sembrava ormai cosa fatta la conferma di Patrick Vieira al Genoa, ma stamani è arrivato il clamoroso dietrofront. Il tecnico francese era in bilico dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese di mercoledì scorso, ma i colloqui con il nuovo don il nuovo direttore sportivo Diego Lopez, che verrà ufficializzato a breve, sembravano portare nella direzione di una permanenza, seppur temporanea, dell'ex centrocampista di Juventus e Inter. Nulla di tutto ciò, con la decisione della società che ha scelto di cambiare per provare a risalire dall'ultimo posto in classifica.

In mattinata, dunque, è arrivata l’ufficialità. Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa: la squadra è già scesa in campo al centro sportivo di Pegli per preparare la gara contro il Sassuolo, in programma lunedì pomeriggio (ore 18:30), al Mapei Stadium contro il Sassuolo. A dirigere la seduta - come confermato dallo stesso comunicato del Grifone - l'ex capitano dei rossoblù Domenico Criscito e Roberto Murgita, collaboratore tecnico del club.

I nomi del prossimo allenatore - Detto che nella partita di lunedì a Reggio Emilia ci sarà Criscito in panchina, la società sta iniziando a fare valutazioni sui profili che potrebbero prendere il posto di Vieira. Nelle ultimissime ore, sono due i nomi che sembrano aver scalato le preferenze della società rossoblù: si tratta di Paolo Vanoli e di Roberto D'Aversa. L'ex granata negli ultimi giorni è stato accostato anche alla Fiorentina come possibile - ed eventuale - profilo qualora Stefano Pioli dovesse lasciare il club, ma lo stesso Vanoli sta anche valutando altro possibilità (qualcosa anche all'estero). Per D'Aversa sono confermati dei contatti tra le parti, ma anche in questo caso per il momento siamo in una situazione di attesa.

Questo il comunicato del club sull'esonero di Vieira: "Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito".