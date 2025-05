Pandev netto: "L'Inter si gioca lo scudetto perché è la più forte, Inzaghi un top in Europa"

"Con l’Inter ho festeggiato il Triplete, alla Lazio ho giocato forse il mio calcio migliore. L’esperienza al Napoli è indimenticabile, a Parma ho chiuso la carriera...". Lascia in sospeso il riassunto del suo vissuto da calciatore Goran Pandev, tra gli altri ex attaccante nerazzurro e dei partenopei, che ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport per presentare la super sfida di questa sera tra Inter e Lazio.

"Sarà bellissima, perché entrambe giocano per grandi traguardi. E trovo che, pur in un finale di campionato così imprevedibile, ci sia una logica. L’Inter è lì a giocarsi lo scudetto, è giusto che sia così perché è la squadra più forte. Ha avuto un po’ di problemi perché si sono infortunati tanti giocatori chiave, ma quello che conta è che sia ancora in corsa, peraltro dopo aver raggiunto la finale di Champions, il grande obiettivo di tutto il club", ha spiegato il macedone di 41 anni.

Su chi possa decidere il match di San Siro stasera: "Thuram e Dumfries. Veloci, vanno in profondità. Però insomma, questa è la partita di Marcus...". Non può mancare invece un giudizio su Simone Inzaghi, che ha raggiunto la seconda finale di Champions League in tre anni: "Per Simone parlano i numeri, sono quelli di un top in Europa. La cosa più importante è che nell’Inter si vede la sua mano: giocano bene, si divertono e...vincono. Che in un club come l’Inter non è un dettaglio. E Inzaghi è perfetto, è stato un vincente anche da calciatore".