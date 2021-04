Pareggia il Torino, ci pensa il solito Sanabria: uscita incerta di Mirante e Roma ripresa sull'1-1

Pareggia il Torino al 57' nella partita interna con la Roma, e la firma è del solito Toni Sanabria. L'attaccante paraguayano ha corretto di testa in rete il cross di Ansaldi dal lato sinistro, sfruttando un'incerta uscita aerea di Mirante, colto in ritardo sul traversone. Tutto da rifare dunque per i giallorossi, mentre torna in parità la situazione per la squadra di Nicola, che già nel primo tempo avrebbe meritato di più.