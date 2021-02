Parma, D'Aversa: "Manca serenità. Superiori allo Spezia, avremmo meritato di più"

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio per 2-2 contro lo Spezia, seconda rimonta consecutiva in campionato dopo quella contro l'Udinese: "Manca quella serenità dovuta al momento, quando si fanno due prestazioni come la scorsa e quella di oggi, dove siamo stati superiori all’avversario per numero di occasioni create, e torniamo a casa con due punti fatti c’è solo da recriminare. Anche sull’1-2 abbiamo avuto delle possibilità per arrotondare il risultato e non ci siamo riusciti e questo ci deve far ragionare sul fatto che in Serie A quando si ha la possibilità di fare gol devi farlo. Poi ci vuole più applicazione, più determinazione nella fase difensiva perché abbiamo concesso due gol in maniera un po’ troppo facile per gli avversari".