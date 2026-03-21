Parma ko, Cherubini: "Con questo spirito, l'obiettivo diventa difficile. Rimaniamo uniti"

Dopo la disfatta di Torino, arriva un'altra batosta per il Parma, sconfitto in casa 2-0 dalla Cremonese. Una prestazione da dimenticare che ha portato ai fischi del Tardini e ha spinto il CEO Federico Cherubini a prender la parola nel post gara. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

Il pubblico vi ha fischiati, cosa sta accadendo?

"I fischi sono meritati oggi, non c'è nulla da polemizzare, è normale che il pubblico dopo una prestazione di questo tipo abbia manifestato il proprio sentimento e la propria passione. Dobbiamo rimanere uniti, sapendo che l'obiettivo che si pensava fosse vicino in realtà è ancora distante, lo dissi già una settimana fa prima della partita di Torino. Prendiamo questi minuti finali per rimanere uniti e concentrati per queste ultime otto partite".

Vista la classifica, è cala la concentrazione?

"Non è mancata la concentrazione, ma veniamo da due partite molto negative. Una squadra che stava nella nostra condizione doveva trovare l'entusiasmo per vivere un finale di gara in maniera diversa, se lo spirito è quello di queste due partite, l'obiettivo diventa ancora molto difficile da raggiungere. La sosta arriva però nel momento giusto, per ricreare lo spirito che ci ha portati ai 34 punti che abbiamo, un bottino importante ma che non valgono nulla se non aggiungiamo punti nelle ultime gare".

Deve cambiare l'atteggiamento o qualcosa tatticamente?

"Tatticamente non è compito mio, credo che debba cambiare l'atteggiamento visto nelle ultime due partite. Prima di queste l'atteggiamento e lo spirito è sempre stato positivo, va recuperato per fare un finale di campionato che ci possa portare all'obiettivo e portarci a pianificare il futuro".