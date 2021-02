Parma, Lucarelli: "Bani e Pellè pronti da subito. Per gli altri ci vorrà un po' di tempo"

vedi letture

Tanti nuovi volti in casa Parma dopo il mercato di gennaio, con alcuni giocatori che avranno bisogno di tempo per ambientarsi. Questo il pensiero di Alessandro Lucarelli, vice direttore sportivo del club ducale, nella sua conferenza stampa di oggi: "A livello fisico abbiamo fatto un mix. Hanno bisogno di un minimo di tempo per capire cosa vuole il mister, per capire cos'è il nostro calcio, la lingua. Sono a disposizione perché stanno bene, magari non entreranno subito rispetto a Pellè o Bani che conoscono il campionato".