Parma, niente Benatia, caccia a un centrale esperto. L'ultima idea è Rugani

Sfumato Benatia, il Parma continua a cercare un difensore centrale d'esperienza da regalare a D'Aversa e secondo La Gazzetta dello Sport, l'ultimo nome preso in considerazione è Daniele Rugani, attualmente in prestito al Rennes senza fortune, via Juventus, e attratto dall'idea di tornare in Serie A. Oltre al centrale toscano piacciono anche Juan Jesus, Fazio e Musacchio.