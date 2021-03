Parma, nuova tegola per D'Aversa: anche Gagliolo finisce ko. Cornelius lavora a parte

Brutte notizie per Roberto D'Aversa, che perde anche Riccardo Gagliolo in vista della partita di domenica. Il difensore è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici per approfondire la dolorabilità agli adduttori di destra comparsa durante l’allenamento di ieri che hanno dato come esito una distrazione muscolare all’adduttore lungo destro. Il difensore salterà la partita di domenica. Prosegue con il lavoro differenziato invece Andreas Cornelius, così come Roberto Inglese. Simone Iacoponi e Lautaro Valenti hanno svolto terapie, mentre Mattia Bani ed Hernani hanno lavorato in gruppo.