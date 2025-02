Ufficiale Parma, Pecchia è stato esonerato. Il comunicato: "Due anni con un marchio indelebile"

Adesso è ufficiale: Fabio Pecchia non è più l'allenatore del Parma. Ad annunciarlo è stato il club ducale con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il percorso del Parma Calcio e di Fabio Pecchia si divide.

Dopo 110 partite in gialloblu, è doveroso evidenziare i traguardi raggiunti, culminati con la storica vittoria del campionato di Serie B 2023/24. Oltre due anni in cui l'allenatore Fabio Pecchia e il suo staff hanno lasciato un marchio indelebile nella storia dei Gialloblu, avendo raggiunto obiettivi sportivi corredati da valori umani e professionali.

Parma Calcio augura le migliori fortune professionali a Fabio e al suo staff per il prosieguo delle loro carriere".

Il possibile sostituto.

Il Parma, per la sostituzione dell'allenatore, sta ragionando in maniera approfondita su Cristian Chivu. Il nome dell’ex tecnico della Primavera dell’Inter non è l’unico che il club sta valutando ma in questo momento è il primo della lista. Tanto che già ci sono stati dei contatti indiretti con i dirigenti del club ducale. L’eventuale accordo sarebbe per un contratto fino al termine di questa stagione con l’obbligo di rinnovo in caso di permanenza in Serie A. Per Cristian Chivu sarebbe la prima esperienza alla guida di una prima squadra.

I numeri di Pecchia.

Per Pecchia 20 punti in 25 giornate. Il Parma, prima della sconfitta interna di ieri al Tardini (0-1) contro i giallorossi, era reduce da altri tre ko in campionato contro Cagliari (2-1 in Sardegna), Lecce (1-3 in casa) e Milan (3-2 a San Siro). Lo scorso 19 gennaio il pareggio per 1-1 contro il Venezia, che aveva intervallato un'altra sconfitta come quella contro il Genoa (1-0) della settimana precedente. In totale, dopo 25 giornate di Serie A, sono 20 i punti raccolti da Pecchia alla guida della squadra, frutto di sole 4 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Troppo poco secondo la società, che ha dunque deciso per l'esonero immediato del suo allenatore.