Parma, primi colloqui per il rinnovo di Cuesta: offerto il rinnovo fino al 2028

A 31 anni ancora da compiere (festeggerà il 29 luglio) Carlos Cuesta ha pilotato gli emiliani a una brillante salvezza. Traguardo centrato in largo anticipo grazie ad exploit importanti contro le big: vedi il doppio pareggio imposto al Napoli e i 4 punti ottenuti contro il Milan, con tanto di vittoria a San Siro. Il Parma ha scommesso forte e ha vinto: la scelta di puntare sull’allenatore maiorchino era sembrata a molti una mossa azzardata 9 mesi fa. A maggior ragione se si considera il fatto che avrebbe dovuto sostituire Cristian Chivu, fresco vincitore dello Scudetto proprio grazie al successo di domenica per 2-0 contro Delprato e compagni.

Il Parma pronto a blindarlo

Ma il maiorchino ha saputo guidare la squadra ducale alla permanenza nella massima serie senza mai venire invischiato nella lotta per retrocedere. Motivo per cui ha attirato l'attenzione di alcuni club stranieri (in Bundesliga e Championship inglese) in vista della prossima stagione. Sirene che il Ceo Federico Cherubini e il dt Alessandro Pettinà intendono murare.

La settimana scorsa è già andato in scena un primo incontro per avviare i dialoghi in merito al prolungamento del contratto. Il Parma vuole ripartire da Cuesta e blindarlo fino al 2028.