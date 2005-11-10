Ufficiale
Parma, un rinforzo per il settore giovanile. Dalla Virtus Entella arriva Colombo
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Il Parma ha rinforzato il proprio settore giovanile con l'innesto del difensore Daniel Ethan Colombo. Di seguito il comunicato dei ducali: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Virtus Entella le prestazioni sportive del calciatore Daniel Ethan Colombo. Classe 2010, Colombo entra a far parte del Settore Giovanile gialloblu, dove proseguirà il proprio percorso di crescita calcistica. Il Club dà il benvenuto a Daniel e gli augura le migliori soddisfazioni con la maglia del Parma Calcio".
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