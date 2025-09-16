Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Parma, rinnovo fino al 2028 per Emanuele Valeri: "In un anno ha convinto tutti"

Parma, rinnovo fino al 2028 per Emanuele Valeri: "In un anno ha convinto tutti"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:08
di Simone Lorini

Il Parma annuncia il rinnovo di una delle proprie colonne, il laterale Emanuele Valeri: "Parma Calcio annuncia che Emanuele Valeri ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028. Appena 40 partite dopo il suo arrivo, Emanuele ha convinto tutti, dentro e fuori dal campo, per la grande abnegazione negli allenamenti, per le performance ad alto livello in partita e per essere un leader con lo spirito gialloblu nel cuore. Un vero e proprio simbolo, un esempio per coloro che vogliono capire qual è il significato di Parma e di ciò che gli sta attorno: Emanuele ha colto in pochissimo tempo l’essenza dell’identità gialloblu, facendola propria e mettendola al servizio dei suoi giovani compagni, per aiutarli a crescere.

Non ancora 27enne, ma con 40 presenze alle spalle in gialloblu, fra Serie A Enilive e Coppa Italia, portando con sé anche 2 gol nella massima serie (realizzati contro Venezia e Lecce nel 2024/25), l’esterno è stato titolare nei primi 4 match di questo avvio di stagione (tre in Serie A Enilive e una in Coppa Italia Frecciarossa): un percorso di crescita continua che fortifica la sua leadership in gialloblu. Oggi tutto il Parma Calcio è orgoglioso che Emanuele continui a scrivere altre pagine di storia per il nostro Club e per i nostri tifosi!".

Coi suoi 26 anni, spesso il terzino è stato il senatore della squadra in queste prime giornate di campionato, coi ducali che hanno puntato come sempre su una rosa molto giovane.

