Ufficiale

Lumezzane, scelto il nuovo allenatore: Troise firma un contratto fino a fine stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 17:43Serie C
di Tommaso Maschio

Dopo aver esonerato in mattinata Massimo Paci, il Lumezzane ha annunciato il nome dell'allenatore che guiderà la squadra nel proseguo del campionato: si tratta, come anticipato, di Emanuele Troise reduce dall'esperienza all'Arezzo conclusa a febbraio scorso. Questa la nota del club lombardo:

FC Lumezzane è lieto di comunicare che la conduzione tecnica della prima squadra maschile è stata affidata ad Emanuele Troise.

Il tecnico giunge in rossoblù insieme al vice allenatore Domenico Di Cecco con contratto fino al 30 giugno 2026.

Troise, natio di Napoli, ha mosso i primi passi come allenatore nel Latina in qualità di vice allenatore di Fabio Pecchia nella stagione 2012/13 ed è reduce dall’esperienza nel girone B di Serie C alla guida dell’Arezzo terminata nel febbraio della passata stagione; in precedenza ha allenato sempre in Serie C il Rimini nella stagione 23/24, la Cavese in D nel biennio 2021/23 ed il Mantova in C nel 2020/21. La prima esperienza da allenatore è stata nel Settore Giovanile della Casertana dove ha allenato la Berretti ed in quello del Bologna in cui è stato allenatore dell’Under nel 2016/17 e per due stagioni della Primavera dal 2017 al 2020.

Da calciatore è cresciuto nel vivaio del Napoli con cui ha fatto l’esordio in prima squadra nel 1998 restandovi fino al 2003 per un totale di settantotto presenze e una rete, successivamente Bologna, Ternana, Salernitana, Foggia, Cavese e Città di Marino dove ha chiuso la carriera nel 2012. Dal luglio 2008 al gennaio 2010 ha vissuto anche un’esperienza all’estero vestendo la maglia greca del Panthrakikos.

