Juventus, Tudor: "Tridente scelto per questa partita. Openda centravanti? Vediamo..."
Igor Tudor, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla prima gara di questa edizione della Champions League contro il Borussia Dortmund: "Stanno bene, c'è voglia di giocare questa partita. Tutti vogliono giocare in Champions, vediamo come abbiamo recuperato perché abbiamo giocato due giorni fa".
La scelta del tridente?
"È una scelta per questa partita, le ultime tre si sono decise negli ultimi 20 minuti. Ormai non ci sono più titolari, tante volte è più importante chi finisce".
Openda sarà la punta centrale?
"Non lo so, vediamo quando inizia la gara".
Zhegrova ha minuti nelle gambe?
"Sì, deve lavorare però è giusto che venga. Vediamo, se c'è bisogno una piccola parte la può fare".
