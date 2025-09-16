Juventus, riecco Cambiaso: "Brutto vedere i compagni ma non avevo dubbi su di loro"

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport appena prima dell'esordio dei bianconeri nella Fase Campionato della Champions League 2025/2026 per la partita casalinga contro i tedeschi del Borussia Dortmund.

Ha detto Cambiaso, che rientra dopo aver saltato per squalifica le ultime due partite della Juventus: "Sto bene fisicamente, è stato brutto vedere le partite da fuori ma non avevo dubbi che i compagni avrebbero combattuto e lottato. Sono state vinte due partite importanti, ora inizia la competizione più bella del mondo, la Champions. Siamo prontissimi, vogliamo lottare con grinta e umiltà, doti che contraddistinguono questa squadra".

Avete già giocato in amichevole contro il Borussia Dortmund e Cambiaso aveva anche trovato la via del gol. Cambiaso però non pensa a paragoni: "Non c'entra niente, è un altro sport. Di quella partita non rimane nulla".