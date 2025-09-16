Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, riecco Cambiaso: "Brutto vedere i compagni ma non avevo dubbi su di loro"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:07Serie A
di Dimitri Conti

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport appena prima dell'esordio dei bianconeri nella Fase Campionato della Champions League 2025/2026 per la partita casalinga contro i tedeschi del Borussia Dortmund.

Ha detto Cambiaso, che rientra dopo aver saltato per squalifica le ultime due partite della Juventus: "Sto bene fisicamente, è stato brutto vedere le partite da fuori ma non avevo dubbi che i compagni avrebbero combattuto e lottato. Sono state vinte due partite importanti, ora inizia la competizione più bella del mondo, la Champions. Siamo prontissimi, vogliamo lottare con grinta e umiltà, doti che contraddistinguono questa squadra".

Avete già giocato in amichevole contro il Borussia Dortmund e Cambiaso aveva anche trovato la via del gol. Cambiaso però non pensa a paragoni: "Non c'entra niente, è un altro sport. Di quella partita non rimane nulla".

