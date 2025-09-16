Fiorentina, Gudmundsson lavora parzialmente in gruppo. Sabiri rientrato dal permesso

Giornata di allenamenti per la Fiorentina di Stefano Pioli, che non può più sbagliare dopo i 2 punti raccolti in 3 partite. Nel weekend al Franchi arriverà il Como e così i viola hanno ripreso la consueta settimana, con due piacevoli novità: la prima è rappresentata dal ritorno parziale in gruppo da parte di Albert Gudmundsson, la seconda invece è il rientro di Abdelhamid Sabiri in città dopo che il marocchino aveva chiesto un permesso in quanto è diventato padre.

Dopo le immagini pubblicate sui social, è inevitabile che cresca l'ottimismo per rivedere l'islandese dall'inizio in campionato. La sua assenza ha pesato non poco contro il Napoli, quando è sembrato che mancasse un giocatore in grado di dare rapidità e imprevedibilità alla manovra. Kean ha bisogno di assistenza e domenica ha voglia di sbloccarsi, visto che è ancora a quota 0 in Serie A.

Intanto oggi Borja Valero è stato in visita al centro sportivo e, intervistato dai canali ufficiali della società gigliata, ha spiegato quanto per lui sia positivo che venga paragonato a un giocatore di qualità come Nicolò Fagioli. Inoltre ha aggiunto che la Conference League deve essere un obiettivo dopo due finali e una semifinale raggiunte in 3 anni.