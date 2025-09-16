Juventus-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: tridente iper-offensivo per Tudor

Stasera si giocano le prime partite della 1^ giornata di Fase Campionato della Champions League 2025/2026, con la Juventus che è l'unica squadra di Serie A impegnata oggi, contro i tedeschi del Borussia Dortmund, per una sfida che ha vari precedenti anche in momenti molto salienti della competizione.

Sono state rese note le formazioni ufficiali, con Tudor che schiera una Juventus votata all'attacco e con tre punte assieme: Yildiz e Openda dovrebbero agire alle spalle di David da centravanti. In mezzo non c'è Locatelli, sostituito da Koopmeiners, sulla corsia di sinistra rientra Cambiaso, con McKennie sul fronte opposto. Tra i centrali di difesa preferito Kalulu, utilizzato di recente come esterno a tutta fascia, a Gatti.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, K. Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, David; Openda.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, Cabal.

Allenatore: Igor Tudor.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.

A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Bellingham, Brandt, Gross, Chukwuemeka, Campbell, Mane, Kabar.

Allenatore: Niko Kovac.