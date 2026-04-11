Parma senza Pellegrino, Cuesta: "Mi piace il falso 9, per fortuna abbiamo diverse soluzioni"

Il Parma si appresta a sfidare il Napoli al Tardini senza il suo capocannoniere Pellegrino. Come lo sostituirà Carlos Cuesta? L'allenatore spagnolo ne ha parlato in conferenza stampa: "Vedremo un Parma con le stesse intenzioni. Sono convinto che scenderanno in campo undici giocatori, con la volontà di fare tutto per battere un avversario forte e qualitativo. Ma sappiamo che noi portiamo una settimana di buon lavoro, siamo riusciti a reagire alle difficoltà dopo le sconfitte di Torino e con la Cremonese, facendo un'ottima prestazione con la Lazio. Non avevo dubbi sulla reazione dei ragazzi. Adesso dobbiamo creare continuità che ci possa permettere di essere sempre competitivi".

Sull'attacco: Elphege manterrebbe lo stesso assetto. O si pensa a un attacco più leggero? Le piace il falso nove?

"Mi piace giocare con undici giocatori veri e domani giocheremo con undici giocatori veri. Alla fine le caratteristiche del centravanti possono essere diverse. Mi piace il falso nove? Sì. Mi piace un giocatore con altre caratteristiche? Sì. Per fortuna abbiamo diversità di scelte, siamo riusciti a fare cose diverse nel corso della stagione grazie a questa diversità".

Mikolajewski, è l'occasione giusta per vederlo giocare?

"Sarà convocato, potrebbe giocare dall'inizio o a gara in corso, ma anche rimanere solo in panchina. Anche lui è un giocatore vero".