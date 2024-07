Ufficiale Parma, Turk ceduto in Polonia: il portiere ha firmato fino al 2027 con il Ruch Chorzow

Il Parma ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver ceduto il portiere Martin Turk al Ruch Chorzow, squadra che milita nella seconda serie polacca. Di seguito il comunicato integrale del club ducale:

"Parma Calcio comunica che il portiere Martin Turk è stato ceduto a titolo definitivo al Ruch Chorzów, società di grande tradizione in Polonia con 14 campionati vinti nella massima serie. A Martin, arrivato a Parma nel 2019, e al suo nuovo Club, Parma Calcio rivolge i migliori auguri per il prosieguo della carriera e per un campionato da protagonisti nella 'Betclic 1 Liga'".

Il classe 2001 è stato ufficializzato ovviamente anche dal Ruch Chorzow, che ha specificato come l'estremo difensore abbia firmato un contratto di tre anni, ovvero fino al 30 giugno del 2027. L'ormai ex calciatore del Parma ha parlato così al sito ufficiale della sua nuova società: "Mi è stato presentato un progetto che mi è piaciuto. Ho imparato la storia del club. Ha vinto tanti titoli, è un club molto grande. Ho deciso che volevo essere qui, volevo giocare qui e dare il massimo. Non ho molto tempo per acclimatarmi, ma sono pronto e concentrato su nuove sfide. Non vedo l'ora che arrivi la prima partita casalinga".