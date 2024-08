Ufficiale Parma, un nuovo innesto per la Primavera arriva dalla Juventus: è Francesco Leone

Nuovo innesto per la Primavera del Parma. Dalla Juventus arriva la seconda punta Francesco Leone, calciatore classe 2007 di Moncalieri. Il calciatore, fa sapere il sito della Lega Serie A, si trasferisce nel club emiliano a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025.

Nella giornata di oggi così il direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli ha presentato uno degli ultimi acquisti, ovvero: "Presentare un giocatore nuovo è sempre piacevole, soprattutto perché ogni giocatore nuovo è sempre stato fortemente voluto. Io inizio il quarto anno da direttore sportivo qui, tutti gli anni gli scout mi segnalavano il suo nome. E' sempre stato ben presente nei nostri pensieri e finalmente alla fine riesco a presentarlo".

