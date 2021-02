Parma, Zirkzee: "Ho imparato molto da Lewandovski. Totti e Toni i miei due modelli"

Joshua Zirkzee, neo attaccante del Parma, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche di Robert Lewandowsli, suo ex compagno di squadra al Bayern Monaco: "Ho imparato tantissimo da Lewandowski, ho sempre guardato con grande attenzione ai suoi tocchi, le sue mosse e ho sempre cercato di adattarle al mio stile. Lewandowski è un grandissimo atleta e il Bayern è una delle squadre migliori in assoluto e giocare con un giocatore e una squadra del genere è stato un onore e un piacere. Per gli attaccanti italiani, sicuramente Pellè che ho visto giocare a Rotterdam e che ha caratteristiche simili alle mie. E' alto, forte nel gioco aereo. Altri italiani, giusto per dirne due, Totti e Toni che ho sempre guardato come modelli".