Parola all'arbitro. Aureliano: "Il VAR per noi è un miglior amico che mette il dito nella piaga"

Parola ai direttori di gara. Ospite di TeleLombardia Gianluca Aureliano, arbitro della sezione di Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al VAR: “E’ più un aiuto o un’ingerenza? Il VAR lo vediamo come il nostro migliore amico. Non è ingerente né ha problemi d’intervenire. Al netto dei VAR Pro il nostro è un gruppo che è sia arbitro che VAR. Per noi è il miglior amico che ci mette il dito nella piaga, non quello che ci protegge”.

