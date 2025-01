Partita con la Lazio decisiva? Palladino: "Mi sembra troppo. Vogliamo invertire il trend"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha risposto anche a una domanda sul fatto che la gara dell'Olimpico possa essere decisiva, visto il momento no dei suoi, con due soli punti fatti nelle ultime sei giornate di campionato: "Mi sembra troppo. Sarà importante ma non dobbiamo mettere troppa pressione ai ragazzi. Vogliamo invertire il trend, affronteremo una squadra forte e in salute, con un allenatore che sta facendo bene. Ci siamo preparati, abbiamo lavorato su tutti gli aspetti. Non ci dobbiamo abbattere, qualsiasi cosa succeda. Nulla è decisivo adesso".

Comuzzo e Colpani potrebbero riposare?

"Non mi piace parlare di singoli ma lo faccio. Comuzzo ha giocato tanto ed è andato oltre le aspettative, dimostrando il suo grande valore. In questo momento, con qualche errore fatto dal reparto intero e dalla squadra, ha sicuramente sofferto un po' di più. Vedremo domani se giocherà. Colpani sente la responsabilità di dimostrare, deve giocare in maniera tranquilla e serena, a volte ci riesce, altre meno, ma dobbiamo dare una mano a questo ragazzi":

Gli indisponibili?

"Cataldi vediamo domani, è in ripresa. Colpani ha preso un colpo alla caviglia e lo dovremo valutare alla vigilia della partita. Non eravamo scarsi a settembre, non siamo scarsi adesso e non eravamo fenomeni a novembre. Abbiamo una buona classifica e non dobbiamo essere troppo negativi, perché non serve a nessuno".