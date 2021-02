"Partita dura, finale da centrare a tutti i costi". Rivedi Pirlo alla vigilia di Juve-Inter

vedi letture

"Cosa dovrà fare la sua Juve per centrare la finale di Coppa Italia? Dovrà giocare da Juve come sta facendo nelle ultime partite. È il secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di andare in finale ed è un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi quindi sarà una partita dura e difficile, una battaglia. Però siamo pronti per affrontarla al meglio”. Così Pirlo alla vigilia di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Rivedi il video con le sue parole!