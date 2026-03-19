Partitona tra Roma e Bologna all'Olimpico: presente anche Ryan Friedkin in tribuna
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Partita clamorosa all'Olimpico tra Roma e Bologna nell'ottavo di finale di ritorno di Europa League. La squadra di Vincenzo Italiano era andata in vantaggio sul 3-1, poi però è stata rimontata dai gol di Malen su rigore e Pellegrini, il tutto sotto gli occhi di Ryan Friedkin. Il vicepresidente giallorosso infatti sta seguendo il match dal vivo, a testimonianza di quanto la proprietà sia vicina al gruppo.
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