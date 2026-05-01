Roma, nelle prossime ore incontro fra Gasperini e Ryan Friedkin per pianificare il futuro
La Roma scenderà in campo nella serata di lunedì per il posticipo contro la Fiorentina, gara che dirà qualcosa in più sul sogno Champions dei giallorossi in questa stagione. A prescindere dalla direzione che prenderà il campo, sono attese decisioni strategiche di una certa importanza all'interno della società capitolina.
Nelle prossime ore, scrive VoceGiallorossa, è in programma un incontro fra Ryan Friedkin e il tecnico Gian Piero Gasperini in cui sarà fatto il punto della situazione. Il figlio del patron Dan nelle prossime ore tornerà a Trigoria e sul tavolo ci saranno tanti diversi temi, compreso quello del direttore sportivo che salvo sorprese succederà a Frederic Massara.
Tanti in questo senso i nomi circolati nelle ultime ore. Da Sean Sogliano a Giovanni Manna fino a Cristiano Giuntoli, Tony D'Amico e Gianluca Nani.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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