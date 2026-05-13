Ryan Friedkin è in città: si costruisce la Roma del futuro, atteso un confronto con Gasperini

Ryan Friedkin è a Roma per condurre una serie di colloqui decisivi per il futuro della Roma, come riportato dal Tempo. Questi giorni sono fondamentali per la programmazione della squadra e per le scelte strategiche che influenzeranno la prossima stagione. È atteso un confronto con Gian Piero Gasperini, rimasto il referente tecnico principale dopo l'addio di Ranieri.

Serve un nuovo direttore sportivo, visto che il prossimo a partire dovrebbe essere Massara: la Roma sta valutando con attenzione diverse opzioni, tra cui Giovanni Manna del Napoli, ma la situazione è complessa, con il club partenopeo che ha difficoltà a liberare il suo dirigente.

Parallelamente, uno degli obiettivi più urgenti riguarda i rinnovi ed è inevitabile pensare alla questione relativa a Paulo Dybala, il cui contratto scade a fine stagione: la trattativa è ancora in fase di definizione. Gasperini, da parte sua, ha dichiarato di essere disposto a fare il possibile per trattenere il giocatore.