Paura per Lang: si scontra con un cartellone pubblicitario e deve uscire in barella
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Paura per Noa Lang che deve lasciare il campo in barella. L'ex giocatore del Napoli, oggi al Galatasaray, si è fatto male scontrandosi con i cartelloni pubblicitari. L'olandese si è fatto male a una mano e non è stato in grado di proseguire la partita, piangendo dal dolore e costringendo l'intervento dei sanitari. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.
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