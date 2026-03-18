Paura per Lang: si scontra con un cartellone pubblicitario e deve uscire in barella

Paura per Noa Lang che deve lasciare il campo in barella. L'ex giocatore del Napoli, oggi al Galatasaray, si è fatto male scontrandosi con i cartelloni pubblicitari. L'olandese si è fatto male a una mano e non è stato in grado di proseguire la partita, piangendo dal dolore e costringendo l'intervento dei sanitari. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.