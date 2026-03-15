Pavlovic: "Contro la Lazio partita molto, molto difficile. Dobbiamo fare di tutto per vincere"
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Intervenuto a Milan Tv prima di Lazio-Milan, direttamente dallo stadio Olimpico, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha presentato così la sfida dell'Olimpico: "Siamo pronti per stasera: è una partita molto, molto difficile. Dobbiamo essere pronti da subito, pensare a noi stessi e fare la nostra prestazione".
Su come il Milan ha preparato il big match con la Lazio: "Siamo pronti per stasera e per questa atmosfera: dobbiamo fare di tutto per i tre punti. Siamo pronti".
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