Pavlovic: "Contro la Lazio partita molto, molto difficile. Dobbiamo fare di tutto per vincere"

Intervenuto a Milan Tv prima di Lazio-Milan, direttamente dallo stadio Olimpico, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha presentato così la sfida dell'Olimpico: "Siamo pronti per stasera: è una partita molto, molto difficile. Dobbiamo essere pronti da subito, pensare a noi stessi e fare la nostra prestazione".

Su come il Milan ha preparato il big match con la Lazio: "Siamo pronti per stasera e per questa atmosfera: dobbiamo fare di tutto per i tre punti. Siamo pronti".