Pavlovic: "Voglio restare tanto al Milan. Vlahovic? Quando sta bene è il numero uno"

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset, iniziando però a parlare di qualcosa che è accaduto fuori dal campo come la paternità: "È una grande emozione, la più bella del mondo. Per adesso non è cambiato niente, ora è mia moglie che fa tutto il lavoro con lui, ma sicuramente nei prossimi giorni dovrò fare qualcosa anche io (ride, ndr)".

Ci hanno detto che ha piedi enormi. Spera che diventi un calciatore?

"Con piedi così è difficile, ma vediamo. Magari giocherà a basket".

Vlahovic è in scadenza con la Juventus. Quante volte lo sente?

"Tante volte. Quando è in forma, lui è il numero uno".

Farebbe bene al Milan?

"Non è una domanda per me, ma mi piace tanto".

Canta spesso i cori della Sud.

"È una cosa naturale, mi viene spontaneo. Anche quando ho giocato al Partizan, ho fatto le stesse cose… Per i nostri tifosi questa è una cosa molto, molto importante, dobbiamo stare sempre uniti".

Che ne pensa di Allegri?

"Sono migliorato molto con lui in fase difensiva e in generale dal punto di vista tattico".

Si parla tanto del futuro di Allegri. Lei cosa si sente di dire in merito?

"Lui è molto importante, quest'anno siamo cresciuti tutti. Penso ci sia la possibilità di migliorare ancora di più".

E invece del suo futuro cosa può dirci?

"Penso di voler restare tanto al Milan, mi piace la città e l'ambiente oltre ai nostri supporter. Qui sono molto contento e voglio vincere col Milan".