Pazzia Okoye: uscita senza senso, scontro con Bertola e Kulenovic ringrazia. 2-1 Toro
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Simone Lorini
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Oggi alle 22:14Serie A
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12.10.2026 22:14Serie A
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Il Torino si riporta avanti ma ha ben pochi meriti nell'azione del 2-1, firmato da Sandro Kulenovic: il croato raccoglie infatti i frutti di una follia difensiva friulana. Lancio lungo leggibilissimo della difesa granata, al limite dell'area Okoye e Bertola si scontrano comicamente, lasciando così campo libero all'ex Juve, che insacca a porta vuota.
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