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Torino, il momento d'oro di Kulenovic: killer sotto porta e Abate cambia gerarchie

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:08Serie A
14.10.2026 11:08Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Quel segnale lanciato in estate era stato sottovalutato: Sandro Kulenovic era stato il bomber del ritiro del Torino con 7 reti (quattro al Pinzolo Valrendena, una all'Alcione Milano e due al Vado), segnando contro avversarie di categorie inferiori più di compagni più quotati come Giovanni Simeone e Ché Adams. Riscattato a gennaio dalla Dinamo Zagabria in caso di salvezza, il croato ha iniziato la preparazione sapendo di essere sul mercato e in fondo alle gerarchie. Invece è rimasto e ora sta scalando le posizioni fino a diventare la prima alternativa ai titolari, trovando due gol pesanti che hanno portato al pareggio contro il Bologna e alla vittoria sull'Udinese.

Il peso dei gol, ma non solo

I gol del numero 17 sono nati anche da clamorosi errori dei portieri avversari (Skorupski al Dall'Ara e la sciagurata uscita di Okoye dell'Udinese), ma a Kulenovic si è fatto trovare sempre al posto giusto. Considerando chi ha segnato almeno due reti, il croato vanta il miglior rapporto minuti/gol di tutta la Serie A: una marcatura ogni 42 minuti (83 giocati in totale), battendo anche il capocannoniere Donyell Malen della Roma (un gol ogni 66 minuti). La sua media poteva persino migliorare se, dopo aver dribblato l'ex Ebosse nel match con i friulani, non avesse sfiorato di poco il punto del 3-1.

Il nuovo ruolo con Abate e il futuro a Torino

Un impatto a sorpresa per Kulenovic che nella seconda parte della scorsa stagione era andato a segno solo nella sconfitta di Coppa Italia per 2-1 contro l'Inter, restando a secco in campionato. Difficilmente contro il Parma partirà titolare, ma mister Abate lo terrà sempre più in considerazione per sfruttarne il momento di forma e l'entusiasmo. Intanto la società attende anche gli esami per Ilkhan (uscito per un problema agli adduttori), mentre appare ormai chiaro che, continuando con questo rendimento, a gennaio il nome del classe '99 non figurerà più tra i possibili partenti.

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