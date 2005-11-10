Il Torino ringrazia Okoye e risale. Per l'Udinese è la quarta sconfitta di fila: "Grande errore"

Il Torino mette la freccia e risale in classifica, lasciando l'Udinese a 4 mentre il collettivo granata sale a 7: per la squadra di Abate un successo di grande abnegazione e tenacia, ma chi si deve rammaricare per ciò che è stato è sicuramente la squadra ospite, punita per propri demeriti più che per un eccesso di bravura dell'avversario. Nel primo tempo Braganca sblocca la gara, poi Ekkelenkamp riequilibra tutto ma nella ripresa la frittatona Okoye-Bertola regala la vittoria al Toro e lascia l'Udinese coi rimpianti di aver sprecato un'altra occasione di poter muovere la classifica. Finisce 2-1.

"Devo fare i complimenti a chi è subentrato", parola di Abate

Così Ignazio Abate ha parlato a DAZN della sfida: "La squadra è partita contratta perché sentiva molto questa partita davanti al nostro pubblico, ma nel secondo tempo siamo partiti con un piglio diverso e un po' più sciolti. Sono partito con Oristanio perché ha fatto tre settimane di alto livello in allenamento. Gli ho tolto qualcosa all'inizio dell'anno, ma è cresciuto, ha lavorato in silenzio e si meritava questa opportunità. Poi devo fare i complimenti a chi è subentrato: Kulenović, così come Vlašić, ha dato sicuramente una bella marcia al secondo tempo".

"La perdiamo per un grande errore come con il Cagliari" parola di Runjaic

"Sono sempre ottimista, è il mio approccio alla vita. La perdiamo per un grande errore come con il Cagliari. Ho responsabilità anche io essendo il capo allenatore, si è trattato di una carenza di comunicazione e percezione. E con questi errori capita di perdere le partite. Complimenti al Toro, io cercherò di tenere la squadra unita e alto il morale. Alla fine il risultato è che abbiamo perso, dobbiamo superare il momento incoraggiandoci a vicenda".