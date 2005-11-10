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Torino, Kulenovic: "Tre punti fondamentali, abbiamo meritato questa vittoria"

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Andrea Carlino
ieri alle 23:07Serie A
autore Andrea Carlino
12.10.2026 23:07Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino piega l'Udinese 2-1 al "Grande Torino" e regala tre punti d'oro ad Abate, condannando i friulani al quarto ko consecutivo. Dopo un avvio bloccato, Bragança sblocca il match per i granata sfruttando una carambola da fermo, ma Ekkelenkamp pareggia subito i conti al primo tiro in porta. Nella ripresa decide un pasticcio comico tra Okoye e Bertola, che spalanca la porta al neoentrato Kulenović per il gol vittoria. In classifica la squadra di Abate sale a 7 punti e si porta in dodicesima posizione, mentre i friulani restano fermi al quindicesimo posto a quota 4 insieme a Parma, Monza e Genoa.

Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

Ci puoi raccontare le emozioni dell'abbraccio finale e di questa vittoria?
"Sicuramente sono tre punti molto importanti per la squadra e per tutto quello per cui abbiamo lavorato in queste tre settimane. Abbiamo avuto un avvio di stagione un po' difficile, però abbiamo meritato questa vittoria. Siamo molto felici e bisogna continuare così."

Sei arrivato al Torino lo scorso anno a gennaio e ti ci è voluto qualche mese per ambientarti; quest'anno cos'è cambiato? Sei già a due gol in due partite che hanno portato punti pesantissimi per la squadra. Cosa provi in questo momento?
"Sicuramente quando arrivi in un nuovo club e cambi Paese è un po' difficile e ci si mette qualche mese per ambientarsi. Adesso, con la nuova stagione, ho avuto l'occasione di lavorare con la squadra durante il ritiro estivo. Abbiamo lavorato molto duro, mi sono abituato un po' e adesso è tutto più facile.

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