Pedro parla chiaro: "La Champions è il posto dove deve stare la Roma. É il nostro obiettivo"

"Sono molto contento a Roma sia dal punto di vista della squadra, sia a livello personale. Dal primo momento mi hanno accolto al meglio, sia giocatori che tifosi. Spero di fare bene anche qui". A parlare così, nell'intervista a Diario de Avios, è l'attaccante giallorosso Pedro: "Il calcio inglese è più fisico e veloce. Qui le squadre sono più difensive e tattiche, è più difficile creare spazi per gli attaccanti, ma mi sto adattando bene in questo primo anno di calcio italiano".

L'obiettivo della Roma in questa stagione è quello di finire tra le prime quattro in Serie A e giocare la prossima Champions League?

"Sì, è il nostro obiettivo principale. Forse possiamo conseguirlo. La Roma merita di stare in Champions e stiamo lavorando tutti per raggiungerla".