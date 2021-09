Pedro: "Un piacere che tutti i tifosi della Lazio cantino per me la canzone di Raffaella Carrà"

"Per me è un piacere che tutti i tifosi cantino per me la canzone di Raffaella Carrà, lei era una cantante famosa in Spagna". Parla così il neo attaccante biancoceleste Pedro, ai microfoni di Lazio Style Radio: "Non mi aspettavo la risposta che ho avuto dallo spogliatoio, è stata una bella sorpresa per me. Non era facile perché venivo dalla Roma, ma per me è stato bellissimo. Lavorare con Sarri è bellissimo, ha un’ idea di gioco che mi piace molto e lo stimo come persona".