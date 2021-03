Perché è rimasto a Verona? Juric: "Ora chi arriva trova una situazione ideale per lavorare"

Perché è rimasto a Verona? A due giorni dalla trasferta di Benevento, il tecnico dell'Hellas, Ivan Juric, parla in conferenza stampa rispondendo anche a questa domanda: "In questo momento sono concentrato su quello che stiamo facendo. In un anno e mezzo abbiamo fatto cose che raramente si sono viste. Siamo partiti molto in basso, e siamo cresciuti tutti insieme, a livello societario, di staff e professionale. Adesso è diverso da prima: chi arriva adesso trova una situazione ideale per lavorare, prima non era così".

