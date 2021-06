Pippo Inzaghi sicuro: "Inter? Mio fratello ha fatto la scelta giusta. Al Nord per darci battaglia"

vedi letture

Filippo Inzaghi, nuovo allenatore del Brescia, intervistato da Il Messaggero, parla così del fratello Simone, che ha lasciato la Lazio per abbracciare l'Inter: "Dopo cinque anni arriva il momento in cui bisogna cambiare dieci giocatori o cambiare la guida tecnica. Simone ha fatto la scelta giusta, ha fatto qualcosa di incredibile a Roma. È contento anche per me, torneremo al Nord a darci battaglia".