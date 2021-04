Pirlo: "Contro il Napoli giocherà Szczesny". Poi non dà certezze sul ruolo di Cuadrado

Sarà più una gara tattica o una gara con meno ragionamento? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli - ritorno della terza giornata di Serie A - ha risposto così: "Sarà una gara importante per la classifica, il Napoli sta attraversando un ottimo momento e avrà una grande voglia di fare risultato allo Stadium. Ma noi abbiamo la stessa ambizione, fare la partita e del nostro meglio per conquistare punti. Ci aspettiamo una gara aperta dove le due squadre proveranno a imporre il loro gioco".

Cuadrado può giocare più alto? E Buffon in porta?

"Confermato Szczesny, dopo una brutta prestazione c'è sempre voglia di riscatto. Per quanto riguarda Cuadrado, può essere che giochi più avanti come dietro. Valuteremo con calma".

