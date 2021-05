Pirlo: "Inter quest'anno più brava di noi. Vederli allo Stadium da campioni ci deve bruciare"

L'organico dell'Inter quest'anno era più competitivo rispetto a quello della Juventus? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Inter valida per la 37esima giornata di Serie A ha risposto così: "Non lo so se era più competitivo o no, ma se hanno vinto il campionato vuol dire che hanno fatto meglio. Sono stati più regolari di noi e hanno dimostrato più fame. Le due rose sono due rose molto valide ma loro sono stati più bravi. Vedere l'Inter che viene allo Stadium come campione d'Italia ci deve bruciare. Noi abbiamo ancora possibilità di centrale la Champions e domani dobbiamo avere tante voglia di vincere la partita".

