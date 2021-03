Pirlo: "Per me la gara di domani non avrà un significato particolare, è come altri big match"

Per te la gara di domani avrà un significato particolare? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Porto - ritorno degli ottavi di finale di Champions League - ha risposto così: "Per me no, ha significato per la squadra e per la società. Sappiamo l'importanza di giocare la Champions League, la bellezza di giocare questa competizione. Ma per me non è diverso da altre gare importanti, la Champions è una competizione talmente bella da giocare e allenare che ti fa venire voglia di scendere in campo", ha detto.

