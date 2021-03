Pirlo: "Quando si allena la Juventus, bisogna portare a casa trofei. Posso ancora farlo"

La società le aveva prefissato qualche obiettivo minimo a inizio stagione? Questa una delle domande a cui ha risposto in conferenza stampa Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari. "No non mi aveva chiesto nessun obiettivo. Quando sei alla Juventus l'obiettivo è quello di vincere come sempre, quello che si fa è sempre improntato per arrivare al successo finale. Quando si allena la Juventus bisogna portare a casa trofei, è successo quasi sempre in questi anni. Adesso abbiamo ancora la possibilità di raggiungerli, andiamo avanti per la nostra strada", ha detto Pirlo, reduce dall'eliminazione dalla Champions League.

