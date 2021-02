Pirlo sull'attacco: "Morata in Champions? Aspettiamo. Trattamenti per Dybala da valutare"

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato delle condizioni di Alvaro Morata e Paulo Dybala nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Hellas Verona: “Morata è ancora fuori per questo virus, discorso simile per Paulo che non rientrerà. Ci saranno in Champions? Per Alvaro aspettiamo qualche giorno, starà a riposo fino a domenica per far sparire questo virus. Per Paulo cercheremo con lo staff la soluzione migliore per riaverlo a disposizione il prima possibile. Comunque Paulo non è a rischio operazione. Ha fatto un consulto, ora valuteremo il trattamento per farlo rientrare più velocemente”.

