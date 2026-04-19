Pisa-Genoa 1-2, le pagelle: Colombo ed Ekhator a segno. Hiljemark, che confusione
Risultato finale: Pisa-Genoa 1-2
PISA
Semper 6 - Non può nulla sul gol di Ekhator e sul rigore perfetto di Colombo, dopo aver risposto presente all'attaccante nelle altre conclusioni.
Caracciolo 5,5 - Crolla il muro del difensore dopo una prima parte di gara giocata comunque a buon livello.
Canestrelli 6 - Sblocca il match al primo tiro in porta dei suoi con un colpo di testa preciso all'angolino basso. Protagonista, in maniera sfortunata, dell'episodio del calcio di rigore.
Calabresi 5,5 - Non la migliore prestazione per il difensore, ammonito nel primo tempo e senza troppa precisione nelle marcature. Dal 56' Cuadrado 5,5 - Poche chance create e i calci da fermo non sfruttati al meglio.
Angori 6 - Firma l'assist per il calcio d'angolo da cui nasce il primo vantaggio, ma spreca in maniera clamorosa l'opportunità del 2-0 in contropiede nel primo tempo. Resta comunque uno dei migliori dei suoi.
Aebischer 6 - L'unica vera fiammata della ripresa porta la sua firma: fa quel che può a metà campo.
Akinsanmiro 5,5 - Il centrocampista non trova la giusta posizione in campo e non è preciso nel palleggio, non riuscendo mai a fare la differenza. Dal 56' Vural 5,5 - Ingresso in campo con una posizione non definita al meglio, spaesato in alcuni casi.
Tourè 5,5 - Non perfetto in occasione del gol di Ekhator. Si vede poco sulla sua fascia di competenza. Dal 70' Durosinmi 5,5 - Nei venti minuti in campo si nota per uno scontro con Piccinini e nulla più.
Loyola 6 - La sua posizione, ibrida, mette in enorme difficoltà le letture difensive dei rossoblù. Dal 56' Meister 5 - Il suo apporto alla gara non c'è: prova a fare densità ma non entra mai nel vivo della manovra.
Tramoni 6 - La sua prestazione non è da buttare, anzi: diversi gli spunti, troppo spesso però isolato. Dal 70' Piccinini 6 - Prova a sfruttare le sue qualità ma non riesce ad incidere.
Moreo 5 - Si vede meno rispetto alle ultime uscite e non è particolarmente presente nei tentativi offensivi dei suoi.
Oscar Hiljemark 5 - Una sconfitta che sa di resa per una squadra che aveva anche approcciato bene il match ma che si è sciolta con lo scorrere dei minuti. Tanta confusione nel finale, cambi sembrati forzati con la formazione senza grossi punti di riferimento.
GENOA
Bijlow 6 - Risponde presente sugli assalti del Pisa, mentre si arrende al colpo di testa di Canestrelli.
Vasquez 6 - Dopo un inizio complicato, si rivede la roccia ammirata nella gestione De Rossi e fa valere la sua esperienza.
Ostigard 6,5 - Il centrale giganteggia negli scontri aerei prima con Moreo, poi con Meister. La salvezza porta la sua firma.
Marcandalli 6 - Prestazione sicuramente positiva per lui, che certifica una crescita importante in stagione.
Sabelli 5,5 - Un pizzico di distrazione in occasione del calcio d'angolo da cui arriva il gol di Canestrelli. Dall'86' Otoa sv
Masini 6,5 - Corre tanto e cerca di coprire più zone del campo, risultando spesso decisivo.
Amorim 6,5 - Chiamato a sostituire Frendrup, il centrocampista mette a disposizione la sua qualità e cerca di dare le giuste geometrie. Dal 79' Vitinha sv
Martin 5,5 - Non riesce a fare la differenza nonostante le qualità: fatica nel coprire con costanza la fascia.
Baldanzi 7 - Firma l'assist in occasione del gol di Ekhator ed è sempre nel vivo del gioco. Dal 64' Messias 6 - Si vede poco davanti ma è prezioso nella rincorsa degli avversari.
Ekhator 6 - Prima dello scoccare dell'intervallo, trova la fiammata giusta per il gol del pareggio. Dal 64' Onana 6 - Il centrocampista riassapora il campo con un buon ingresso.
Colombo 7 - Sfiora il gol nel primo tempo, dopo aver contribuito positivamente all'azione che ha portato Ekhator in porta. Realizza il calcio di rigore con freddezza, certificando il suo stato di forma. Dal 79' Ekuban sv
Daniele De Rossi 7 - Non è matematica salvezza, ma la vittoria di oggi sembra sancire la permanenza dei suoi in Serie A con cinque giornate di anticipo. Una cavalcata impressionante del tecnico che, anche in questa giornata, legge al meglio la gara e indovina la formula in attacco.