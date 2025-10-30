Pisa-Lazio, le formazioni ufficiali: Basic ancora titolare, davanti c'è Dia, novità Pellegrini
Sono ufficiali le formazioni di Pisa e Lazio per il posticipo del nono turno di Serie A, in programma alle ore 20.45 alla Cetilar Arena. Questi i due schieramenti scelti rispettivamente da mister Gilardino e da mister Sarri:
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti l'uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l'ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Pianese, Gorelli: "Il girone di ritorno sarà più difficile, serve fare quanti più punti possibile adesso"
