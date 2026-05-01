Pisa-Lecce 1-1 al 56': botta e risposta in cinque minuti alla Cetilar Arena
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Succede tutto in cinque minuti a Pisa:
Lecce avanti al 52' con Lameck Banda. Grande ripartenza dei salentini che parte da un lancio lungo di Ramadani dalla sua area a imbeccare Cheddira. Il marocchino si porta dietro due difensori e serve Banda sulla destra. Lo zambiano punta Canestrelli, poi scarica il sinistro e supera Semper.
Il Pisa reagisce immediatamente con Leris che con uno splendido tiro al volo trova l'1-1 al 56'.
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