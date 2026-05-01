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Pisa-Lecce si giocherà: la gara non è a rischio, nonostante il vasto incendio sulle colline pisane
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Pisa-Lecce si giocherà. Sono le ultime indiscrezioni che arrivano in questi minuti dalla Toscana, nonostante il grave incendio delle scorse ore sulle colline pisane. Un vasto incendio boschivo sul Monte Faeta, in provincia di Pisa, ha bruciato infatti oltre 250 ettari, costringendo all'evacuazione di circa 3500 persone nella zona di Asciano (San Giuliano Terme) tra ieri e oggi.
Ma la partita, valida per il 35° turno di Serie A, non è a rischio rinvio.
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